МТС значительно увеличил 4G-покрытие в Минской области

Телекоммуникационный оператор МТС продолжает расширять 4G-покрытие в Минской области, в том числе в новом диапазоне 800 МГц.

Как сообщает пресс-служба компании, дополнительные базовые станции LTE-800 запущены в 77 небольших населенных пунктах Любанского, Червенского, Вилейского, Солигорского, Слуцкого, Мядельского, Крупского, Борисовского и других районов.

Новый диапазон LTE-800 в Минской области был запущен в мае этого года. В местах включения базовых станций LTE в диапазоне 800 МГц потребление интернет-трафика в среднем увеличилось на 70%.

Диапазон LTE-800 обладает большим радиусом действия и позволяет охватывать более широкую территорию с меньшим числом базовых станций. Абоненты могут комфортнее пользоваться интернет-сервисами, смотреть видео в высоком разрешении, работать и обучаться онлайн.

МТС совместно с инфраструктурным оператором beСloud продолжит и дальше расширять географию покрытия 4G. Базовые станции LTE-800 уже запущены в Гомельской и Могилевской областях. МТС планирует обеспечить связью 4G абонентов, живущих в сельской местности Витебской области, сразу после завершения строительства базовых станций LTE инфраструктурным оператором beCloud. К 2023 году высокоскоростной интернет LTE-800 от МТС появится во всех областях Беларуси.

СООО «Мобильные ТелеСистемы» — крупнейший по числу абонентов оператор в Беларуси. Компания зарегистрирована 4 апреля 2002 года. Учредителями являются РУП «Белтелеком» (51% уставного фонда) и российское ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (49%).