Переводчица Ольга Калацкая снова является подозреваемой по уголовной статье

Минская переводчица Ольга Калацкая снова является подозреваемой по ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них), сообщает правозащитный сайт spring96.org.

«Следственный комитет отменил постановление о прекращении производства по ст. 342 Уголовного кодекса против переводчицы Ольги Калацкой. Соответственно Калацкая снова является подозреваемой по этой статье Уголовного кодекса», — говорится в сообщении.

В настоящее время Калацкая отбывает наказание в виде двух лет ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа за то, что во время одной из акций протеста в прошлом году ударила сотрудника телеканала СТВ Григория Азаренка. Судебное решение 24 марта этого года вынес суд Фрунзенского района Минска (судья Алла Скуратович).

Сперва отказалась просить прощения у Азаренка, поскольку считает, что во время акции протеста он задавал людям вопросы о деталях биографии погибшего Романа Бондаренко и тем самым хотел показать, что действия и чувства присутствовавших ненастоящие и неискренние. Обвиняемая сказала, что именно это вызвало у нее такую реакцию. Позже Калацкая заявила, что извиняется.