В галерею «Арт-Беларусь» вернули изъятые по делу «Белгазпромбанка» картины

/ Культура
Просмотров: 59

С 23 июня столичная галерея «Арт-Беларусь» вновь представляет работы из корпоративной коллекции ОАО «Белгазпромбанк».

Фото: belgazprombank.by

Как сообщил БелаПАН куратор корпоративной коллекции «Белгазпромбанка» Александр Зименко, посетители могут вновь увидеть работы Осипа Цадкина, Марка Шагала, Хаима Сутина, в том числе знаменитую «Еву».

«Коллекция, изъятая у банка год назад в рамках уголовного дела, возвращена. Сейчас она доступна для зрителей», — подтвердил БелаПАН пресс-секретарь «Белгазпромбанка» Павел Канаш.

В обновленной экспозиции галереи представлены произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, книжной печати — всего более 50 арт-объектов. Новая экспозиция посвящена истории белорусской культуры периода XVI—XX веков. Среди новинок — шесть уникальных работ участников витебского творческого объединения УНОВИС (1920—1923) под руководством Казимира Малевича: Евгении Магарил, Дмитрия Санникова, Ефима Рояка, Льва Юдина.

Год назад 11 июня в головном офисе «Белгазпромбанка» и ряде других компаний прошли обыски. Тогда Комитет госконтроля заявил о возбуждении уголовных дел в отношении экс-главы банка Виктора Бабарико и топ-менеджеров — по ч. 3 ст. 235 УК (легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и по ч. 3 ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

14 июня телеканал «Беларусь 1» сообщил, что к уголовному делу «Белгазпромбанка» приобщено 150 картин общей стоимостью около 20 млн долларов. «Есть информация, что их готовили к срочному вывозу за рубеж, — сказал ведущий. — Истинная стоимость данных активов может быть куда выше, можно только представить, за сколько они были проданы на аукционах».
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Белгазпромбанк АРТ-Беларусь Персона: Александр Зименко Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Ермакова во главе «Белгазпромбанка»: «Мы не натворили бед, поэтому выбрали меня»

Ермакова во главе «Белгазпромбанка»: «Мы не натворили бед, поэтому выбрали меня»

Ермакова, НАТО и триумф дубинки. Лукашенко тактически переигрывает Кремль

Ермакова, НАТО и триумф дубинки. Лукашенко тактически переигрывает Кремль

Будет ли «Белгазпромбанк» выставлен на продажу?

Будет ли «Белгазпромбанк» выставлен на продажу?

«Планов вывозить картины на постоянное хранение за пределы Беларуси не было»

«Планов вывозить картины на постоянное хранение за пределы Беларуси не было»