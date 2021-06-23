В Беларуси резко подскочил суточный показатель новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 802 случая COVID-19 , скончалось девять человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 215 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

После нескольких дней значительного снижения заболеваемости за последние сутки количество выявленных заболевших выросло вдвое — с 398 случаев 22 июня.

Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 412.353, выздоровело 405.045 человек. Умерло 3.072 пациента с диагностированной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 19.176 тестов на коронавирус, что в 1,6 раза больше, чем днем ранее. С начала эпидемии сделан 6.686.521 тест.

По данным Минздрава, в стране более 501,7 тыс. человек прошли полный курс вакцинации против COVID-19, более 790,1 тыс. — получили первую дозу вакцины.

Утром 23 июня министерство сообщило, что в Минске выявлен индийский штамм COVID-19. «В Минске 10 исследованных образцов имели набор мутаций, характерных для индийского варианта (дельта, В.1.617.2). Так что можно констатировать, что индийский вариант коронавируса выявлен в Беларуси. При этом циркуляция данного варианта в других регионах Беларуси не установлена», — говорилось в сообщении.

«Сегодня есть основания предполагать, что индийский вариант может более эффективно распространяться по сравнению с вариантами вируса, которые циркулировали в самом начале эпидемии COVID-19», — отметили в Минздраве.

Вместе с тем «специалисты считают, что активная вакцинация поможет гражданам перенести индийский вариант COVID-19 более спокойно».

«В настоящее время индийский штамм получил широкое распространение не только в Индии, но и странах Европы, вытеснив британский штамм. Высокий подъем заболеваемости COVID-19 в России в июне 2021 года вызван также этим вариантом, доля которого в Москве и Санкт-Петербурге составляет практически 90%», — констатировали в Минздраве.

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