Министр обороны Хренин пугает мир вселенским заговором

В мире ведется неклассическая глобальная война, которая затронула и Беларусь, заявил министр обороны Виктор Хренин 23 июня на IX Московской конференции по международной безопасности.

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«Два года назад с этой трибуны мы констатировали, что в мире и Европе запахло войной, — сказал он. — Сейчас мы можем с полной уверенностью сказать, что война уже началась и вошла в наш дом. Но это не та классическая война, когда в ожесточенных сражениях сталкиваются государства и армии. Сегодня, по нашему мнению, идет глобальная проксивойна за будущую модель мироустройства между транснациональными и национальными элитами».

«Выгодополучатели в этой войне всячески пытаются остаться в тени, но они видны. Мы видим, как сторонники однополярного глобального мира заявляют о своих планетарных амбициях. Их цель — смести независимые правительства, стереть государственные границы между странами. Лучшим средством для этого, по их мнению, является стратегия управляемого хаоса. Именно в ее рамках применяются современные концепции цветных революций и гибридных войн. На создание управляемого хаоса работает и всепланетная пандемия коронавируса. При этом введенные в большинстве государств локдауны против COVID своей цели достигли — нанесен серьезный удар по национальным экономикам», — отметил Хренин.

В результате этого, по мнению белорусского министра, «люди перестали доверять действиям властей, они живут в страхе за свое будущее».

По всей планете, заявил он, «народы выходят на улицы, антиправительственные выступления идут по всем континентам, начиная от Европы и США, заканчивая Южной Америкой, Африкой и островами Тихоокеанского региона». По постсоветскому пространству «прокатилась волна цветных революций».

«Другими словами, создаются условия, чтобы в этом хаосе разрушить государства и прибрать к рукам их богатства, — считает чиновник. — Республика Беларусь не стала исключением из этого списка. Белорусский народ тоже был втянут в этот глобальный хаос, не понимая истинных его целей и предназначения. Часть белорусского общества, выступая за открытую миру Беларусь, не осознавала, что в предложенной ей спонсорами из Давоса и Уолл-стрит модели нового мира любому независимому государству места нет. Сегодня же маски сброшены. Мы четко видим: идет очередной передел мира».

Глава Минобороны Беларуси заявил, что Беларусь и другие страны — это «лишь разменная фигура в большой игре за великую перезагрузку». По его словам, Беларусь является «плацдармом для сражения за богатства России», и ее «не оставят в покое в глобальной борьбе за контроль над планетой».

«С большой вероятностью можно прогнозировать, что в посткоронавирусный период борьба обострится. Ломать независимые государства продолжат всеми возможными способами. Для этого уже сейчас предпринимается целый комплекс мер», — сказал Хренин.

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