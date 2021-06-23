Биржа: евро вырос, а доллар упал

Завершились очередные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Три основные иностранные валюты завершили свои сессии на следующих позициях:

евро — 3,026 белорусского рубля (+0,0075 пункта);

российский рубль — 3,4903 белорусского рубля за 100 российских (+0,023 пункта);

доллар — 2,5362 белорусского рубля (-0,0006 пункта).

На прошедшей рабочей неделе (14-18 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже упали две из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by .

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