Биржа: евро вырос, а доллар упал
Завершились очередные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.
Три основные иностранные валюты завершили свои сессии на следующих позициях:
- евро — 3,026 белорусского рубля (+0,0075 пункта);
- российский рубль — 3,4903 белорусского рубля за 100 российских (+0,023 пункта);
- доллар — 2,5362 белорусского рубля (-0,0006 пункта).
На прошедшей рабочей неделе (14-18 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже
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