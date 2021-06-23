В сети появился сайт-копия TUT.by, команда портала заявляет, что не имеет к нему отношения

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В интернете появился сайт-копия TUT.by. Его создатели утверждают, что ресурс воскресила команда заблокированного портала, однако команда TUT.by заявляет, что не имеет никакого отношения к новому сайту.

«В интернете появился сайт, на котором публикуются материалы, выходящие в соцсетях TUT.by и от имени портала. Его авторы утверждают, что его воскресила наша команда. Но в реальности мы не имеем к нему отношения. Мы предполагаем, что это делают энтузиасты, которые решили таким образом поддержать портал, но TUT.by сейчас работает только в соцсетях», — прокомментировал БелаПАН представитель TUT.by.

На данный момент на сайте-копии размещено около десятка публикаций — это выборочные материалы из соцсетей заблокированного портала.

Вскоре после разгрома TUT.by появились слухи о том, что власти готовят открыть ресурс, который якобы должен заменить самый популярный белорусский портал. Как сообщил 25 мая nn.by журналист и политический активист Илья Добротвор, ему предлагали работу на новом провластном сайте, который якобы должен заменить TUT.by. «Власти сейчас готовят ресурс, который должен заменить TUT.by. Мне предложили там работу, я не согласился, потому что собирался уехать из Беларуси. Не буду говорить, кто именно предлагал, но это один из провластных экспертов. Когда я сказал, что хочу уехать, мне начали угрожать, что не дадут этого сделать. Власть хотела, чтобы я работал на нее», — рассказал Добротвор, который сейчас находится за пределами Беларуси.

18 мая департамент финансовых расследований Комитета госконтроля провел обыски в редакции TUT.by, ее региональных офисах и дома у сотрудников портала. Было заявлено, что в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» возбуждено дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов). Задержано 15 человек, в том числе редакторы и журналисты.

Практически одновременно на основании обращения Генеральной прокуратуры Министерство информации заблокировало доступ к сайту TUT.by и его зеркалам. «Генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе TUT.by. В данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL, — заявил Мининформ. — В соответствии со статьей 38 закона о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию».

3 июня МВД обратилось в суд Центрального района Минска с заявлением, в котором просит признать экстремистскими материалы, размещенные на портале TUT.by и в его аккаунтах в соцсетях. Заседание суда по рассмотрению этого заявления запланировано на 24 июня.

 

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Сюжет: Атака на TUT.by
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Тэги: дело против TUT.by

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