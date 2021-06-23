СК завершил расследование дела в отношении администратора телеграм-канала «Белые Халаты»

Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела в отношении администратора телеграм-канала «Белые Халаты».

Как сообщает пресс-служба СК, в ноябре 2020 года сотрудниками ГУБОПиК МВД в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан 21-летний молодой человек, учащийся 4-го курса Белорусского государственного медицинского университета.

«Следствием установлено, что обвиняемый в августе прошлого года создал специализированный телеграм-канал «Белые Халаты», — говорится в сообщении. — Целью ресурса является воздействие на сознание и волю работников здравоохранения и медицины Республики Беларусь, а также учащихся и преподавателей медицинских учреждений образования страны».

«В настоящий момент следствием добыты неопровержимые доказательства, свидетельствующие о совершении фигурантом действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, — отмечается в сообщении. — Для реализации своей преступной цели фигурант неоднократно распространял различные материалы на управляемом им телеграм-канале, используя методы, направленные на дестабилизацию обстановки в стране, искусственное нагнетание напряженности и противостояния в обществе, распространение идеологии экстремизма, а также ослабление в обществе чувства патриотизма. При этом размещаемая информация всегда была непосредственно обращена к читателям».

Пресс-служба сообщает, что следствием «зафиксированы и приобщены к материалам уголовного дела неоднократные факты призывов к массовому увольнению медработников, некачественному оказанию медицинской помощи и участию в протестах и забастовках».

«Кроме этого, выявлены публикации о поддержке проводимых незаконных массовых мероприятий медработниками, способах противодействия действующей власти, а также сообщения, дискредитирующие сотрудников правоохранительных органов, — говорится в сообщении. — Согласно материалам уголовного дела обвиняемый совершал вышеуказанные действия по предварительному сговору с иными лицами, личность которых устанавливается. При этом свои преступные действия фигурант совершал из корыстных побуждений, обусловленных стремлением получить материальную выгоду».

В ходе предварительного расследования следователями изучено и приобщено к материалам уголовного дела содержимое изъятой компьютерной техники — фото, переписка и другая информация. Также к уголовному делу приобщены заключения экспертных исследований, проведенных специалистами ГКСЭ.

«По результатам расследования действия 21-летнего обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 361 (распространение материалов, содержащих призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, с использованием глобальной компьютерной сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему с санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении. — Расследование завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд».