Бывший витебский градоначальник Вадим Зарянкин руководит сетью химчисток

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Экс-председатель Витебского горисполкома Вадим Зарянкин теперь возглавляет сеть химчисток.

Фото vicebskreg.by

Он устроился директором ОАО «Объединение «Лотос», которое оказывает в регионе услуги по стирке белья, химчистке и крашению одежды. 

Информацию об этом Naviny.by подтвердили на самом предприятии.  

58-летний Вадим Зарянкин руководил Витебском год с января 2020 по январь 2021-го. 

После его ухода кресло градоначальника оставалось вакантным более четырех месяцев: 18 июня Лукашенко согласовал на эту должность Николая Орлова.

До того как стать руководителем города Зарянкин возглавлял областной КГК. 

Сыновья Вадима Зарянкина — Филипп и Вадимир — были осуждены после выборов по «народной» статье 23.34 КоАП. Они оба заявляли журналистам, что в акциях протеста не участвовали: силовики задержали их в Минске, когда они находились на улице по своим делам.

 

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Тэги: кадровая политика химчистка Персона: Вадим Зарянкин Город: Витебск

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