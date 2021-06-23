Рубль продолжает падать

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Сегодняшние торги на БВФБ открылись с падения белорусского рубля.

Доллар укрепляется на 0,0005 пункта — 2,5373 белорусского рубля.

Российский рубль поднимается сразу на 0,022 пункта — 3,4893 белорусского рубля за 100 российских.

Евро растет на 0,0071 пункта — 3,0256 белорусского рубля.

На прошедшей рабочей неделе (14-18 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже упали две из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Утром банки выставили в своих обменниках новые курсы.

 

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Тэги: курсы валют

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