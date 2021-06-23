Три человека утонули во вторник на Могилевщине

Три человека утонули во вторник, 22 июня, в водоемах Могилевской области.

Погибли:

43-летний мужчина (река Белая Натопа возле деревни Селец Мстиславского района);

58-летний мужчина (водохранилище Вильчицкое в агрогородке Восход Могилевского района);

25-летний мужчина (река Чаенка возле деревни Старые Чемоданы Шкловского района).

Накануне сообщалось , о трех погибших в Витебской области.

МЧС рекомендует:

купайтесь только в специально отведенных местах, на оборудованных пляжах;

не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения;

не заплывайте далеко;

не допускайте шалостей на воде, связанных с нырянием и захватом купающихся, не балуйтесь на воде, не пугайте других;

не купайтесь в одиночку в вечернее и ночное время суток;

соблюдайте правила пользования лодками и другими плавательными средствами;

не пользуйтесь надувными матрацы, камерами, досками особенно при неумении плавать.