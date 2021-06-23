Три человека утонули во вторник на Могилевщине

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Три человека утонули во вторник, 22 июня, в водоемах Могилевской области.

Погибли:

43-летний мужчина (река Белая Натопа возле деревни Селец Мстиславского района);

58-летний мужчина (водохранилище Вильчицкое в агрогородке Восход Могилевского района);

25-летний мужчина (река Чаенка возле деревни Старые Чемоданы Шкловского района).

Накануне сообщалось, о трех погибших в Витебской области.

МЧС рекомендует:

  • купайтесь только в специально отведенных местах, на оборудованных пляжах;
  • не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения;
  • не заплывайте далеко;
  • не допускайте шалостей на воде, связанных с нырянием и захватом купающихся, не балуйтесь на воде, не пугайте других;
  • не купайтесь в одиночку в вечернее и ночное время суток;
  • соблюдайте правила пользования лодками и другими плавательными средствами;
  • не пользуйтесь надувными матрацы, камерами, досками особенно при неумении плавать.

 

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Тэги: утонул мужчина Город: Могилев