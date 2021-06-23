В Минске выявлен индийский штамм COVID-19

Индийский штамм COVID-19 выявлен в Минске, сообщила утром 23 июня пресс-служба Министерства здравоохранения.

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«Анализ последовательностей вируса SARS-CoV-2 (выделенных в июне из проб пациентов с подтвержденным COVID-19) показал, что в Минске 10 исследованных образцов, имели набор мутаций в шиповидном белке, характерных для «индийского» варианта (дельта, В.1.617.2). Так что можно констатировать, что «индийский вариант коронавируса» выявлен в Беларуси. При этом циркуляция данного варианта в других регионах Беларуси не установлена», — говорится в сообщении.

Минздрав напоминает, что первый известный образец этого варианта был впервые обнаружен в Индии осенью прошлого года и его полный геном был опубликован в международной базе GISAID 7 октября 2020 года.

«Появление новых генетических линий SARS-CoV-2, несущих мутации в составе вариабельных участков генома вируса, прежде всего расположенных в гене S-белка и особенно его рецепторного домена, является естественным процессом эволюции вируса, — отмечает Минздрав. — Сегодня есть основания предполагать, что «индийский» вариант может более эффективно распространяться по сравнению с вариантами вируса, которые циркулировали в самом начале эпидемии COVID-19. Мутации в шиповидном белке, приводят к тому, что вирус лучше прикрепляется к рецептору клетки и лучше проникает в нее. Однако на данный момент нет данных о том, что этот вариант вызывает более серьезное заболевание».

Специалисты считают, что активная вакцинация поможет гражданам перенести «индийский» вариант COVID-19 «более спокойно».

«В настоящее время «индийский» штамм получил широкое распространение не только в Индии, но и странах Европы, вытеснив «британский» штамм. Высокий подъем заболеваемости COVID-19 в России в июне 2021 года вызван также этим вариантом, доля которого в Москве и Санкт-Петербурге составляет практически 90%», — констатируют в белорусском Минздраве.

По мнению специалистов, широкое распространение «индийского» штамма в первую очередь связано с несоблюдением мер предосторожности, небольшим количеством вакцинированных лиц, что не позволяет достичь необходимого уровня популяционного иммунитета.

По данным Минздрава, на 22 июня в стране более 484,3 тыс. человек прошли полный курс вакцинации против COVID-19, более 776,6 тыс. — получили первую дозу вакцины.

Официально на вчерашний день общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 411.551, выздоровело 404.240 человек. Умерло 3.063 пациента с диагностированной коронавирусной инфекцией.

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