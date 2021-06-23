Мировые цены на нефть продолжают стремиться вверх

/ Экономика
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Мировые цены на «черное золото» демонстрируют рост утром в среду, 23 июня.

По данным электронных торгов на 09:00 по минскому времени эталонные марки торгуются на следующих позициях:

  • Brent — 75,35 доллара за баррель (+0,72%);
  • WTI — 73,27 доллара за баррель (+0,58%).

Американский институт нефти накануне сообщил, что запасы углеводородов в США за неделю, завершившуюся 18 июня, снизились на 7,2 млн баррелей.

 

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Тэги: мировые цены на нефть нефть

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