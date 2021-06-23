На Евро-2020 завершается групповая стадия — сегодня пройдут четыре матча
На чемпионате Европы по футболу сегодня пройдут четыре поединка.
Группа Е (обе игры начнутся в 19:00 по минскому времени)
Швеция и Польша встретятся в Санкт-Петербурге, а Словакия и Испания в Севилье.
Турнирное положение дает всем командам шанс на выход в 1/8 финала:
- Швеция — 4;
- Словакия — 3;
- Испания — 2;
- Польша — 1.
Группа F (начало в 22:00)
В Будапеште Португалия сыграет с Францией, а в Мюнхене Германия с Венгрией.
Здесь также любая из дружин может оказаться в плей-офф:
- Франция — 4;
- Германия — 3;
- Португалия — 3;
- Венгрия — 1.
Накануне были сыграны последние матчи в группе D:
Хорватия — Шотландия — 3:1;
Чехия — Англия — 0:1.
- Англия — 7;
- Хорватия — 4;
- Чехия — 4;
- Шотландия — 1.