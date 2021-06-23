На Евро-2020 завершается групповая стадия — сегодня пройдут четыре матча

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На чемпионате Европы по футболу сегодня пройдут четыре поединка.

Группа Е (обе игры начнутся в 19:00 по минскому времени)

Швеция и Польша встретятся в Санкт-Петербурге, а Словакия и Испания в Севилье.

Турнирное положение дает всем командам шанс на выход в 1/8 финала:

  1. Швеция — 4;
  2. Словакия — 3;
  3. Испания — 2;
  4. Польша — 1.

Группа F (начало в 22:00)

В Будапеште Португалия сыграет с Францией, а в Мюнхене Германия с Венгрией.

Здесь также любая из дружин может оказаться в плей-офф:

  1. Франция — 4;
  2. Германия — 3;
  3. Португалия — 3;
  4. Венгрия — 1.

Накануне были сыграны последние матчи в группе D:

Хорватия — Шотландия — 3:1;

Чехия — Англия — 0:1.

  1. Англия — 7;
  2. Хорватия — 4;
  3. Чехия — 4;
  4. Шотландия — 1.

 

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