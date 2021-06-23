Аномальная жара накрыла страну

/ Общество
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Сегодня погоду на территории страны будет определять очень теплая неустойчивая воздушная масса (днем по западу скажется влияние атмосферного фронта).

По прогнозам синоптиков сохранится жаркая погода. В западной части пройдут дожди, прогремят грозы.

Ветер юго-восточный умеренный (при грозах порывистый). Температура воздуха в регионах:

Брест +31..+33°C;

Витебск +32..+34°C;

Гомель +35..+36°C;

Гродно +30..+32°C;

Могилев +33..+35°C;

Минск +32..+34°C.

В связи с аномальной жарой объявлен красный уровень опасности.

Ранее сообщалось, что накануне в Беларуси был зафиксирован новый температурный рекорд.

 

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Тэги: прогноз погоды

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