Латушко: санкции Запада ударят по созданным властью коррупционным схемам и отмыванию бюджетных денег

По словам главы Народного антикризисного управления Павла Латушко, принимаемые Западом санкции начнут «неуклонно иссушать бесчисленные коррупционные каналы для воровства и отмывания государственных денег, которые с таким азартом создавала преступная власть».

Он считает , что теперь будут разрушены «хитрые схемы продажи товаров на Запад и вывода полученных доходов в оффшоры».

Кроме этого политик отметил, что принятые санкции являются четким посылом тем чиновникам, кто боится поддержать народ или же, наоборот, надеется, что репрессии со стороны власти к инакомыслящим помогут им пересидеть.

«Сигнал этот прост и ясен: Лукашенко не удастся перевернуть страницу, залитую кровью и слезами белорусского народа», — зщаметил глава НАУ.

21 июня Совет ЕС одобрил четвертый пакет санкций в отношении Беларуси . Евросоюз одобрил введение санкций в отношении 78 физических и восьми юридических лиц и на этой неделе должен рассмотреть секторальные санкции в отношении Беларуси. ЕС значительно ужесточил свою позицию после майского инцидента с самолетом Ryanair .

Ранее сообщалось, что после согласования в ЕС пакета секторальных санкций для Беларуси будет нанесен удар по семи секторам экономики , в том числе и по торговле удобрениями.

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