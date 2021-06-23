Латушко: санкции Запада ударят по созданным властью коррупционным схемам и отмыванию бюджетных денег

По словам главы Народного антикризисного управления Павла Латушко, принимаемые Западом санкции начнут «неуклонно иссушать бесчисленные коррупционные каналы для воровства и отмывания государственных денег, которые с таким азартом создавала преступная власть».
Он считает, что теперь будут разрушены «хитрые схемы продажи товаров на Запад и вывода полученных доходов в оффшоры».
Кроме этого политик отметил, что принятые санкции являются четким посылом тем чиновникам, кто боится поддержать народ или же, наоборот, надеется, что репрессии со стороны власти к инакомыслящим помогут им пересидеть.
«Сигнал этот прост и ясен: Лукашенко не удастся перевернуть страницу, залитую кровью и слезами белорусского народа», — зщаметил глава НАУ.