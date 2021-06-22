Минчанину назначили принудительное лечение за сопротивление милиционеру

Суд Центрального района Минска назначил 25-летнему жителю столицы принудительное лечение в психиатрическом стационаре с усиленным наблюдением.

Суд Центрального района Минска. Фото: Яндекс.Карты

По сообщению пресс-службы прокуратуры Минска, весной этого года задержанный якобы оказал сопротивление сотруднику органов внутренних дел и повредил авто ГУВД Мингорисполкома.

Согласно заключению судебной экспертизы, молодой человек страдает психическим расстройством, «которое лишает его возможности сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», говорится в пресс-релизе.