Головченко анонсировал скорые «адекватные меры» в ответ на западные санкции

Правительство Беларуси в ближайшее время примет адекватные меры в ответ на западные санкции, заявил 22 июня премьер-министр Роман Головченко при посещении мемориального комплекса «Тростенец». Видеозапись его подхода к прессе распространила пресс-служба правительства.

«Мы предупреждали, что без ответа, без реакции не останемся. Просто сейчас соответствующие службы изучают полностью текст [решения о санкциях]. Папка с санкциями в отношении наших граждан и предприятий достаточно толстая. И соответственно определяем из того набора мер, которые раньше выработали и доводили сигналы нашим партнерам. Выбираем оттуда наиболее адекватные меры реагирования. Я думаю, что не за горами то время, когда мы эти решения примем. Когда примем, об этом станет известно», — сказал Головченко, передает БелаПАН .

По его мнению, «принятие решения о санкциях — цинично само по себе и в таком виде». «Как мы к этому относимся? Нового для нас ничего нет. Конечно, это [решение] дискредитирует всю политику Евросоюза. И те ценности, та миссия, которые декларируются — ради белорусского народа, — это цинично и беспринципно», — считает глава правительства.

Совет ЕС одобрил четвертый пакет санкций в отношении Беларуси. В новом списке 78 физических и восемь юридических лиц. Ограничительные меры ЕС в отношении Беларуси теперь распространяются в общей сложности на 166 физических лиц, включая Александра Лукашенко, и 15 юридических. Новые санкции ввели Великобритания, США и Канада.