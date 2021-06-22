Жительница Гомельщины скончалась от передозировки наркотиков

/ Общество
Просмотров: 65

В Гомельском районе 35-летняя женщина скончалась от передозировки психотропом, который изготовил вернувшийся из России брат.

Фото: gomel.mvd.gov.by

По сообщению областного УВД, вечером 20 июня в агрогородке Новая Гута бригада медиков констатировала смерть 35-летней местной жительницы. Наркоконтроль Гомельского РОВД установил, что к смерти женщины может быть причастен гостивший у нее 36-летний брат из Витебской области.

 ужчина был на заработках в России и привез оборудование, реагенты и реактивы для изготовления метамфетамина. Нарколабораторию создал прямо в квартире родственницы, где живут и ее дети (14 и 6 лет).

Оперативники обнаружили в квартире стеклянную колбу с жидкостью розового цвета. По заключению экспертов, это был параметиламфетамин весом около 40 г.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: наркоконтроль передозировка Город: Новая Гута

Другие материалы на эту тему:

Обнаруженные за МКАД парни умерли от передозировки

Обнаруженные за МКАД парни умерли от передозировки

Бывший командир «Алмаза» возглавил борьбу с наркотиками

Бывший командир «Алмаза» возглавил борьбу с наркотиками

Оперативный эксперимент — жирная точка в «карьере» наркоторговца

Оперативный эксперимент — жирная точка в «карьере» наркоторговца

Анна НикольСмит умерла так же, как ее сын

Анна НикольСмит умерла так же, как ее сын