Силовики задержали соучредителя интернет-магазина «21 век» Павла Матусевича

Департамент финансовых расследований работает на складе и в офисе компании «Триовист» (интернет-магазин «21 век»). Соучредитель Павел Матусевич задержан. Его партнера по бизнесу Сергея Вайниловича, возможно, забрали из загородного дома.

Олег Хусаенов, гендиректор управляющей компании фондами прямых инвестиций «Зубр Капитал».

О задержании Матусевича сообщает «Наша Нива» , Вайниловича — «Онлайнер» .

«21 век» был основан в середине 2000-х студентами Сергеем Вайниловичем, Иваном Плюгачевым и Павлом Матусевичем. В 2017 году 40% бизнеса приобрел инвестиционный фонд Zubr Capital. Доля «21 века» на рынке интернет-торговли Беларуси в прошлом году составила не менее 37%, оборот превысил 310 миллионов долларов.