Компания «Синезис» планирует обжаловать в суде включение ее учредителя в санкционный пакет

/ Экономика
Просмотров: 61

Компания «Синезис», занимающаяся информационными технологиями, заявила о готовности обжаловать в суде включение в четвертый санкционный пакет Евросоюза своего учредителя Александра Шатрова.

Александр Шатров. Фото probusiness.io

«Совет Европейского союза принял решение внести в четвертый пакет санкций учредителя компании "Синезис" Александра Шатрова. Данное решение связано с тем, что "Синезис" была включена в предыдущий, третий пакет санкций Совета ЕС. Оно опирается на те же абсурдные и бездоказательные тезисы и точно так же считается компанией необоснованным. В то же время новое решение является ожидаемым, поэтому мы готовы обжаловать решение в кратчайшие сроки и уверены в объективном рассмотрении дела в европейском суде. Напомним, что судебное дело об отмене санкций в отношении компании "Синезис" уже находится в суде ЕС. Отдельные аргументы, демонстрирующие их абсурдность, мы неоднократно публиковали в официальных заявлениях», — говорится в заявлении компании.

«Синезис» обвиняется в том, что его разработка Kipod используется для идентификации протестующих. Сама компания заявляет, что это невозможно.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Синезис санкции против режима Лукашенко Персона: Александр Шатров

Другие материалы на эту тему:

«Лукашенко должен понять, что его провокации недопустимы»

«Лукашенко должен понять, что его провокации недопустимы»

Запад прижимает санкциями. Как будет действовать Минск?

Запад прижимает санкциями. Как будет действовать Минск?

Еще пять приближенных к власти Беларуси бизнесменов подпали под санкции ЕС

Еще пять приближенных к власти Беларуси бизнесменов подпали под санкции ЕС

ЕС настроен серьезно: то, что происходит в Беларуси, — это трагедия

ЕС настроен серьезно: то, что происходит в Беларуси, — это трагедия