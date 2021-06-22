Ученые доказали снижение риска гипертонии от картофеля

Ученые из американского Университета Пердью установили, что употребление вареного или печеного картофеля снижает артериальное давление и помогает предотвратить гипертонию. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nutrients.

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Как известно, картофель — основной источник калия в рационе жителей западных стран. Специалисты изучили влияние добавок калия на кровяное давление и другие факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Eurekalert .

В испытаниях приняли участие 30 мужчин и женщин с диагностированной гипертонией или предгипертензией. Результаты показали, что употребление печеного или вареного картофеля приводит к снижению систолического артериального давления по сравнению с контрольной группой, питавшейся типичной американской диетой, но без включения картофеля.

Также в ходе исследования удалось опровергнуть популярное мнение о вреде картофеля фри для сердечно-сосудистой системы. Как оказалось, ежедневная порция этого продукта, содержащая 330 калорий, не оказывает отрицательного воздействия на кровеносные сосуды.

Благоприятное влияние картофеля связано с тем, что он снижает задержку натрия в организме.

Употребление всего одной картофелины среднего размера примерно на 10% удовлетворяет суточную потребность взрослого человека в калии.