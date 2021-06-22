Фотофакт. На площадь Победы принесли портреты Сталина

/ Общество
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22 июня — в 80-ю годовщину начала войны между Германией и Советским Союзом — акцию памяти на площади победы в Минске провела группа сторонников коммунистического движения и возрождения СССР.

Члены оргкомитета Антиимпериалистического антифашистского движения трудящихся Белоруссии принесли к монументу Победы флаги СССР, Российской Федерации, Беларуси, а также флаги цветов Георгиевской ленты.

Участники акции держали в руках транспаранты «Фашизм не пройдет», «Наше дело правое — победа будет за нами», «Нет гибридной агрессии Запада против Белоруссии», «Нет 3-й мировой войне», а также растяжку «Бессмертного полка» и портреты Иосифа Сталина.

 

 

 

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Тэги: 22 июня площадь Победы коммунисты Город: Минск

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