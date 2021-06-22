Региональная группировка войск Беларуси и РФ начала подготовку к учениям «Запад-2021»

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Недалеко от деревни Дретунь (Полоцкий район) 22 июня начались специальные учения с силами радиоэлектронной борьбы региональной группировки войск Беларуси и России, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Учения продлятся до 24 июня. Ими руководит начальник управления радиоэлектронной борьбы Генштаба Вооруженных сил Игорь Данильчик. Отмечается, что эта тренировка является одним из этапов подготовки к совместным стратегическим учениям вооруженных сил Беларуси и РФ «Запад-2021».

Учения «Запад-2021» пройдут 10—16 сентября на территории двух стран. В основу маневров, по информации Минобороны, положен «один из вариантов поэтапной эскалации военно-политической обстановки вокруг условных стран».

В ходе учений предполагается «апробировать новые способы совместных действий сводных штурмовых подразделений на высоко урбанизированной местности; оценить эффективность новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники; заимствовать нарастающий боевой опыт российских офицеров и, используя его, продолжить совершенствовать формы и способы применения войск».

Департамент государственной безопасности (ДГБ) и Служба разведки и безопасности при Министерстве национальной обороны Литвы в совместном докладе «Оценки угроз национальной безопасности — 2021» упоминают учения «Запад» в контексте того, что военная активность России у границ Литвы и других стран НАТО в 2021 году «еще более интенсифицируется». Литовские спецслужбы подчеркнули, что «военная активность в приграничной зоне увеличивает риск нежелательных инцидентов».

Директор ДГБ Дарюс Яунишкис в опубликованном 16 июня интервью порталу 15min.lt заявил, что предстоящие учения «Запад-2021» являются «серьезной головной болью» не только для Литвы, но и для всех ее союзников.

«Хотя эти учения заявлены как оборонительные, мы видим подготовку к наступательным операциям. Беларусь вовлечена в это. Риски очень серьезные, и мы, и союзники будем внимательно следить за ситуацией, чтобы избежать провокаций на границе и тому подобного», — сказал глава литовской спецслужбы.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью мировым информагентствам 14 июня заявил об «отработке вариантов возможного захвата» ряда украинских городов во время предстоящих белорусско-российских учений «Запад-2021». Заочно обращаясь к России, он спросил, почему в рамках этих учений, «по той информации, которую мы получаем, отрабатываются варианты возможного захвата Киева, Одессы, Харькова?»

На вопрос, ожидает ли он военной эскалации между Украиной и РФ, и если да, то когда, Зеленский ответил: «К большому сожалению, мы должны ожидать осложнений и быть готовыми к ним каждый день. Но я не считаю, что это будет. Вероятность провокаций есть, в частности, в середине сентября, когда будет «Запад-2021». И все же я считаю, что в полномасштабной войне Российская Федерация не заинтересована».

Последний раз совместные стратегические учения «Запад» проводили в сентябре 2017 года на территории Беларуси и западных областей России. В маневрах участвовало около 13 тыс. военных.

 

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Тэги: Беларусь-Россия РЭБ военные учения Персона: Игорь Данильчик

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