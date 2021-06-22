COVID-19 в Беларуси. Официально за сутки зарегистрировано 398 новых случаев

За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 398 случаев COVID-19, скончалось 10 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 215 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

В последний раз суточная заболеваемость менее 400 зараженных фиксировалась 1 октября прошлого года. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 411.551, выздоровело 404.240 человек. Умерло 3.063 пациента с диагностированной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 11.724 теста на коронавирус (днем ранее 10.518). С начала эпидемии сделано 6.667.345 тестов.

По данным Минздрава, в стране более 484,3 тыс. человек прошли полный курс вакцинации против COVID-19, более 776,6 тыс. — получили первую дозу вакцины.

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