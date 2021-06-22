Президент ФРГ почтил память многочисленных жертв нападения нацистской Германии на СССР

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер почтил память многочисленных жертв нападения нацистской Германии на СССР 80 лет тому назад.

Глава государства сегодня утром возложил венок к мемориалу советским воинам в берлинском округе Панков, пишет DW .

«Никто на этой войне не понес больше жертв, чем народы тогдашнего Советского Союза. И все же эти миллионы не так прочно укоренились в нашей памяти, как того требуют их страдания и наша ответственность», — сказал Штайнмайер в своей речи 18 июня.

Он назвал войну нацистской Германии против СССР «убийственным варварством»: «Память об этом аде, абсолютной враждебности и дегуманизации других остается для немцев обязанностью, а для всего мира — предостережением».

Памятник советским воинам в Панкове является наряду с монументом в берлинском Трептов-парке одним из трех важнейших памятников советским солдатам в столице Германии.

В народном парке Шёнхольцер-Хайде захоронены останки более чем 13 тысяч солдат и офицеров Красной армии, которые погибли при взятии Берлина в мае 1945 года. Этот мемориал также напоминает о жертвах среди советских военнопленных.