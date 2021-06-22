МИД назвал заявление ЕС «откровенным издевательством и насмешкой над логикой»

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«К сожалению, любому диалогу и сотрудничеству наши западные партнеры по-прежнему предпочитают лишь враждебные действия — санкции и давление на суверенное государство», — говорится в комментарии, размещенном на сайте МИД Беларуси в связи с введением Евросоюзом, США, Великобританией и Канадой новых санкций в отношении официального Минска.

«На этом фоне откровенным издевательством, насмешкой над логикой и здравым смыслом выглядит заявление руководства Евросоюза: «Сегодня ЕС послал новый сильный сигнал поддержки народу Беларуси, введя новые ограничительные меры». Уверены, что трудовые коллективы попавших под санкции предприятий, также как их родственники, семьи и другие белорусы правильно и по достоинству оценят столь щедрую «поддержку» ЕС», — отмечается в комментарии.

По мнению МИД, теперь еще более очевиден ответ на традиционный вопрос: «Что ЕС сделал для Беларуси?»

«Мы неоднократно заявляли, что санкции негативно влияют на интересы граждан, они контрпродуктивны и порочны, — говорится в комментарии. — Ни о каком их точечном или умном характере априори не может быть и речи. Видим, что и в ЕС это осознают. При этом продолжают целенаправленные деструктивные действия против населения, чтобы якобы «иссушить режим финансово» (формулировка главы МИД ФРГ Хайко Мааса. — БелаПАН.). По сути это граничит с объявлением экономической войны».

МИД считает кощунственным, что «очередная санкционная агрессия развязана группой западных стран именно в день памяти и скорби, когда 80 лет назад «объединенная Европа» во главе с гитлеровской Германией напала на Советский Союз». В XXI веке «белорусский народ снова стал полигоном для неудовлетворенных амбиций к супрематии европейских политиков», «по-другому столь безрассудные поступки сложно объяснить».

В комментарии подчеркивается, что белорусское государство в состоянии и сделает все возможное для защиты своих граждан и субъектов хозяйствования.

«Санкции и рестрикции не будут иметь желаемого их заказчиками эффекта. Ответные меры, которые ЕС вынуждает нас принять, точно так же негативно могут сказаться на сферах нашего взаимодействия и в конечном итоге на интересах граждан и компаний стран Запада, предпринявших недружественные шаги в отношении нашего государства», — предупреждает МИД.

Отмечается, что Евросоюз «преднамеренно раскручивает санкционную спираль, выбираться из которой всем сторонам все сложнее и сложнее».

«Такой подход не оставляет ни времени, ни пространства для поиска «окон возможностей» по выходу из сложившейся ситуации в отношениях Беларуси с ЕС, США, Великобританией и Канадой. Призываем все страны и евроструктуры, бегущие наперегонки по «тропе санкционной войны», прислушаться к голосу разума и подумать о будущем», — заявили в МИД.

21 июня Совет ЕС одобрил четвертый пакет санкций в отношении Беларуси. Евросоюз одобрил введение санкций в отношении 78 физических и восьми юридических лиц и на этой неделе должен рассмотреть секторальные санкции в отношении Беларуси. ЕС значительно ужесточил свою позицию после майского инцидента с самолетом Ryanair.

Среди включенных в список также «несколько видных бизнесменов, которые поддерживают режим Лукашенко и получают от него выгоду».

Ограничительные меры ЕС в отношении Беларуси теперь распространяются в общей сложности на 166 физических лиц, включая Александра Лукашенко, и 15 юридических. Санкции предполагают заморозку их активов на территории ЕС, а гражданам стран ЕС запрещается предоставлять им какие-либо средства. Кроме того, на физических лиц из санкционного списка распространяется запрет на въезд в ЕС, включая транзит через его территорию.

Помимо Евросоюза новые санкции в отношении Беларуси 21 июня ввели Великобритания, США и Канада.

Ранее сообщалось, что после согласования в ЕС пакета секторальных санкций для Беларуси будет нанесен удар по семи секторам экономики, в том числе и по торговле удобрениями.

 

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Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС
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Тэги: МИД Беларуси санкции против режима Лукашенко

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