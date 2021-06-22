Биржа: все валюты выросли на торгах 22 июня

Все основные иностранные валюты продемонстрировали рост на торгах БВФБ 22 июня.

Евро подскочил на 0,0117 пункта — 3,0185белорусского рубля.

Доллар поднялся на 0,0047 пункта — 2,5367 белорусского рубля.

Российский рубль укрепился на 0,0058 пункта — 3,467 белорусского рубля за 100 российских.

На прошедшей рабочей неделе (14-18 июня) на Белорусской валютно-фондовой бирже упали две из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by .

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