Посол Швейцарии: положение Натальи Херше остается непростым

Посол Швейцарии в Минске Клод Альтерматт 21 июня вновь посетил в гомельской колонии соотечественницу белорусского происхождения Наталью Херше.

«Ситуация у нашей соотечественницы по-прежнему непростая. Наталья очень ценит любую поддержку со стороны, всех приветствует и благодарит», — написал дипломат на своей странице в «Твиттере».

Предыдущая встреча посла с Херше состоялась 20 мая.

7 декабря 2020 года суд Советского района Минска признал Наталью Херше, швейцарскую гражданку и уроженку Беларуси, виновной в сопротивлении сотруднику милиции (ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса) и приговорил к двум с половиной годам лишения свободы и выплате 1.000 рублей пострадавшему силовику. Согласно судебному решению, 19 сентября во время несанкционированной акции (женского марша) возле Комаровского рынка 51-летняя Херше сорвала балаклаву с 22-летнего силовика, «поцарапала ему лицо, причинив тем самым телесные повреждения».

Женщина вину не признала. Белорусские правозащитники считают Херше политзаключенной . По их информации, осужденная два раза объявляла голодовку .

Дело Натальи Херше обсуждал глава швейцарского внешнеполитического ведомства Иньяцио Кассис на переговорах с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем 20 апреля в ходе его визита в Швейцарию. «Частью дискуссии» был «случай Натальи Херше», написал Кассис в «Твиттере» по итогам встречи, на которой он заявил о необходимости соблюдения основных прав человека и наказания за их грубые нарушения.

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