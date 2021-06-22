БКК нарисовала «жуткую» картину, если Запад введет санкции в отношении белорусского калия

Санкции в отношении белорусских калийных удобрений приведут к невосполнимому дефициту и резкому росту цен на мировом рынке, говорится в комментарии пресс-службы Белорусской калийной компании.

«На долю белорусского калия приходится более 20% мирового экспорта. Ограничение такого значительного объема поставок неминуемо приведет к невосполнимому дефициту калия и резкому росту цен на данный вид удобрений. Как следствие вырастут цены на продовольствие во всем мире», — считают в БКК.

Подчеркивается, что калийные удобрения — залог продовольственной безопасности не только для Беларуси и Европы, но и всего мира. «В настоящий момент во всем мире существует отчетливая нехватка калия, и, по прогнозам IFA (Института финансовых аналитиков), этот дефицит сохранится вплоть до 2050 года. В этом году все производители работают на полных мощностях и все равно не могут обеспечить существующий в мире спрос на калий. Мы видим, как это отражается на ценах, которые в отдельных регионах уже увеличились практически вдвое менее чем за 6 месяцев», — отметили в компании.

БКК обращает внимание, что абсолютное большинство стран не имеет собственных запасов калия и ограничение его поставок приведет к снижению или даже прекращению внесения его в почву в наиболее чувствительных регионах мира.

По мнению БКК, «искусственное создание резкого дефицита калия на рынке подорвет основы международной продовольственной безопасности, гарантированно затормозит процесс развития мирового сельского хозяйства и нанесет серьезный ущерб миллиардам обычных людей по всему миру».

21 июня Совет ЕС одобрил четвертый пакет санкций в отношении Беларуси . Евросоюз одобрил введение санкций в отношении 78 физических и восьми юридических лиц и на этой неделе должен рассмотреть секторальные санкции в отношении Беларуси. ЕС значительно ужесточил свою позицию после майского инцидента с самолетом Ryanair .

Ранее сообщалось, что после согласования в ЕС пакета секторальных санкций для Беларуси будет нанесен удар по семи секторам экономики , в том числе и по торговле удобрениями.

ОАО «Белорусская калийная компания» было основано в 2013 году, является эксклюзивным экспортером калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий». За годы работы осуществила поставки белорусского калия почти в 140 стран.

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