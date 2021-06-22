БКК нарисовала «жуткую» картину, если Запад введет санкции в отношении белорусского калия

/ Экономика
Просмотров: 392

Санкции в отношении белорусских калийных удобрений приведут к невосполнимому дефициту и резкому росту цен на мировом рынке, говорится в комментарии пресс-службы Белорусской калийной компании.

«На долю белорусского калия приходится более 20% мирового экспорта. Ограничение такого значительного объема поставок неминуемо приведет к невосполнимому дефициту калия и резкому росту цен на данный вид удобрений. Как следствие вырастут цены на продовольствие во всем мире», — считают в БКК.

Подчеркивается, что калийные удобрения — залог продовольственной безопасности не только для Беларуси и Европы, но и всего мира. «В настоящий момент во всем мире существует отчетливая нехватка калия, и, по прогнозам IFA (Института финансовых аналитиков), этот дефицит сохранится вплоть до 2050 года. В этом году все производители работают на полных мощностях и все равно не могут обеспечить существующий в мире спрос на калий. Мы видим, как это отражается на ценах, которые в отдельных регионах уже увеличились практически вдвое менее чем за 6 месяцев», — отметили в компании.

БКК обращает внимание, что абсолютное большинство стран не имеет собственных запасов калия и ограничение его поставок приведет к снижению или даже прекращению внесения его в почву в наиболее чувствительных регионах мира.

По мнению БКК, «искусственное создание резкого дефицита калия на рынке подорвет основы международной продовольственной безопасности, гарантированно затормозит процесс развития мирового сельского хозяйства и нанесет серьезный ущерб миллиардам обычных людей по всему миру».

21 июня Совет ЕС одобрил четвертый пакет санкций в отношении Беларуси. Евросоюз одобрил введение санкций в отношении 78 физических и восьми юридических лиц и на этой неделе должен рассмотреть секторальные санкции в отношении Беларуси. ЕС значительно ужесточил свою позицию после майского инцидента с самолетом Ryanair.

Ранее сообщалось, что после согласования в ЕС пакета секторальных санкций для Беларуси будет нанесен удар по семи секторам экономики, в том числе и по торговле удобрениями.

ОАО «Белорусская калийная компания» было основано в 2013 году, является эксклюзивным экспортером калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий». За годы работы осуществила поставки белорусского калия почти в 140 стран.

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: санкции против режима Лукашенко БКК калийные удобрения

Другие материалы на эту тему:

«Лукашенко должен понять, что его провокации недопустимы»

«Лукашенко должен понять, что его провокации недопустимы»

Запад прижимает санкциями. Как будет действовать Минск?

Запад прижимает санкциями. Как будет действовать Минск?

Еще пять приближенных к власти Беларуси бизнесменов подпали под санкции ЕС

Еще пять приближенных к власти Беларуси бизнесменов подпали под санкции ЕС

ЕС настроен серьезно: то, что происходит в Беларуси, — это трагедия

ЕС настроен серьезно: то, что происходит в Беларуси, — это трагедия