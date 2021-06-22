В Грузии собираются отменить комендантский час

Власти Грузии до конца месяца могут отменить комендантский час, если сохранится динамика снижения новых случаев заражения коронавируса.

Как отметил директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе, «многие ограничения уже отменены, единственным остается комендантский час, и то короткий. Рассматривается и его отмена. Это определенно зависит от динамики существующего стабильного положения. Снятие ограничения предполагается в этом месяце, если эпидемиологическая динамика даст нам такую возможность».

Также, по его словам, рассматривается и возможность смягчения правила ношения масок на открытых пространствах, пишет newsgeorgia.ge .

«Комендантский час» в Грузии ввели в марте 2020-го, летом он был отменен, однако после ухудшения эпидположения осенью, ограничение на передвижение в ночное время было вновь установлено в ноябре. Более полугода запрет выходить на улицу действовал с 21:00 до 05:00, в мае ограничение сократилось и теперь действует с 23:00 до 04:00.

За нарушение ограничения на передвижение в ночные часы установлен штраф — две тысячи лари (650 долларов) с физического лица и 10 тысяч лари (3,3 тысячи долларов) — с юридического.