Рубль упал после введенных против Беларуси санкций

/ Экономика
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Все три основные иностранные валюты укрепляют свои позиции на открытии торгов на БВФБ на следующий день после введенных против Беларуси санкций.

Так, евро добавляет 0,0091 пункта и торгуется на уровне 3,0159 белорусского рубля.

Доллар растет на 0,0021 пункта — 2,5341 белорусского рубля.

Российский рубль поднялся на 0,0029 пункта — 3,4641 белорусского рубля за 100 российских.

21 июня Совет ЕС одобрил четвертый пакет санкций в отношении Беларуси. Евросоюз одобрил введение санкций в отношении 78 физических и восьми юридических лиц и на этой неделе должен рассмотреть секторальные санкции в отношении Беларуси. ЕС значительно ужесточил свою позицию после майского инцидента с самолетом Ryanair.

 

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Тэги: курсы валют

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