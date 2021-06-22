Рубль упал после введенных против Беларуси санкций
Все три основные иностранные валюты укрепляют свои позиции на открытии торгов на БВФБ на следующий день после введенных против Беларуси санкций.
Так, евро добавляет 0,0091 пункта и торгуется на уровне 3,0159 белорусского рубля.
Доллар растет на 0,0021 пункта — 2,5341 белорусского рубля.
Российский рубль поднялся на 0,0029 пункта — 3,4641 белорусского рубля за 100 российских.
21 июня
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