В Беларуси продолжают тонуть дети

Три человека (в том числе ребенок) утонули в понедельник в водоемах Витебской области.

По информации МЧС, в 16:18 поступило сообщение об утонувшем ребенке (2009 г.р.). Трагедия произошла на озере Большое Уклейно (Ушачский район).

Как отмечается, примерно в 14:00 мальчик с другом купались. Погибший отплыл от берега приблизительно три метра и через некоторое время ушел под воду.

Также сообщается о погибших 46- и 49-летних мужчин, которые утонули Докшицком районе и Витебске.

Напомним, в воскресенье вода унесла жизни двоих детей .