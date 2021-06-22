Названы условия для отмены санкций против режима Лукашенко

Санкции, вводимые Европейским союзом в отношении белорусских властей, обратимы, их отмена зависит от дальнейших действий Минска, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

По его словам, которые приводит пресс-служба польского внешнеполитического ведомства, речь идет о прекращении репрессий, освобождении политзаключенных, начале диалога с обществом, что должно привести к свободным и справедливым выборам.

На заседании Совета министров иностранных дел стран ЕС 21 июня в Люксембурге Рау поблагодарил за публикацию Еврокомиссией плана экономической помощи демократической Беларуси, который является «конкретным предложением ЕС белорусскому обществу в случае проведения демократических преобразований».

Глава польской дипломатии выразил удовлетворение быстрой реализацией майского решения Европейского совета, принятого в ответ на вынужденную посадку самолета авиакомпании Ryanair . Рау подчеркнул важность принятия очередного пакета санкций против лиц и организаций, ответственных за «репрессии и похищение Романа Протасевича», а также быстрого прогресса в работе над целевыми секторальными экономическими санкциями.

На встрече с белорусским демократическим лидером Светланой Тихановской, котороая была приглашена в Люксембург, Рау поблагодарил ее за упорство и деятельность во имя белорусского общества и заверил в поддержке Польшей действий, направленных на соблюдение прав человека в Беларуси.

21 июня в Люксембурге министры иностранных дел государств Евросоюза одобрили четвертый пакет санкций в отношении Беларуси . В новом санкционном списке 78 физических и восемь юридических лиц. На этой неделе ЕС рассмотрит также секторальные санкции против Минска.

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