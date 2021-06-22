Греция рассматривает вопрос об уголовном преследовании лиц, угнавших самолет Ryanair

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Греция изучает возможность уголовного преследования ответственных за инцидент с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске, заявил министр иностранных дел страны Никос Дендиас 21 июня в комментарии телеканалу Euronews. Видеозапись фрагмента со своей речью политик разместил в «Твиттере».

Фото pixabay.com

Дендиас упомянул о ситуации с самолетом в контексте комментария об утверждении новых санкций Евросоюза в отношении Беларуси.

«Это (санкции. — БелаПАН.) не против экономики Беларуси, это против белорусского режима, — сказал глава МИД Греции. — Абсолютно понятно, что Европейский союз пытается сделать: поддержать усилия белорусского общества в деле восстановления демократии в стране. Мы не забываем и о похищении самолета Ryanair. И мы в Греции, поскольку лайнер вылетел из Афин в Вильнюс, рассматриваем вопрос о том, должно ли быть начато уголовное преследование ответственных за это лиц».

Днем 23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске. Позже стало известно о задержании белорусского блогера Романа Протасевича, который находился на борту самолета. В Ryanair заявили, что экипаж получил информацию о минировании от белорусских диспетчеров, которые дали указание посадить самолет в Минске. По поручению Александра Лукашенко в небо подняли истребитель МиГ-29.

Позже минирование не подтвердилось, но стало известно о задержании пассажиров самолета — белорусского блогера Романа Протасевича и его девушки, гражданки России Софии Сапеги. На родине Протасевич был объявлен в международный розыск, власти Беларуси ранее направили в Польшу запрос о его выдаче.

 

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Тэги: Беларусь-Греция инцидент с самолетом Ryanair Персона: Никос Дендиас

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