Эксперт: режим Лукашенко занимается контрабандой людей — это международное преступление

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По мнению главного аналитика Вильнюсского института политического анализа Марюса Лауринавичюса, белорусские власти содействуют нелегальной миграции.

Фото с сайта ЮНИСЕФ

Эксперт утверждает, что «это — совершенно очевидный факт».

Он сказал в комментарии «ГА», что Литва «только сейчас немного приоткрыла глаза на преступный режим, с которым имеет дело».

«Сейчас этот режим использует в своих геополитических целях контрабанду людей, что является международным преступлением. А целью этого преступления является наказать Литву, отомстить Литве. Вообще же использованием таких преступных схем, которые, по сути, являются государственным бизнесом, характерно для всех подобных режимов, включая режим Путина», — подчеркнул Лауринавичюс.

Ранее министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

 

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Тэги: нелегальные мигранты Беларусь-Литва-граница Беларусь-Литва Персона: Марюс Лауринавичюс

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