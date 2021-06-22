Область повышенного атмосферного давления накрыла страну

/ Общество
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Погоду на территории Беларуси будет формировать в основном область повышенного атмосферного давления и очень теплая неустойчивая воздушная масса.

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. В некоторых районах пройдут дожди, прогремят грозы.

Ветер юго-восточный слабый до умеренного, при грозах порывистый.

Температура воздуха в регионах:

Брест +32..+34°C;

Витебск +31..+33°C;

Гомель +33..+35°C;

Гродно +31..+33°C;

Могилев +31..+33°C;

Минск +31..+33°C.

 

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Тэги: прогноз погоды

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