Евро-2020. Украина имеет шансы остаться, Россия едет домой

Наши южные и восточные соседи уступили в последних своих матчах на групповой стадии чемпионата Европы по футболу .

И если дружина Андрея Шевченко еще имеет шансы запрыгнуть в последний вагон уходящего в плей-офф поезда, то команда Станислава Черчесова отправляется домой.

Накануне заключительные встречи прошли в квартетах В…

Россия — Дания — 1:4;

Финляндия — Бельгия — 0:3.

Бельгия — 9; Дания — 3; Финляндия — 3; Россия — 3.

…и С:

Украина — Австрия — 0:1;

Северная Македония — Нидерланды — 0:3.

Нидерланды — 9; Австрия — 6; Украина — 3; Северная Македония — 0.

Сегодня пройдет (начало в 22:00 по минскому времени) третий тур в группе D:

Хорватия — Шотландия;

Чехия — Англия.

Чехия — 4; Англия — 4; Хорватия — 1; Шотландия — 1.