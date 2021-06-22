Евро-2020. Украина имеет шансы остаться, Россия едет домой
Наши южные и восточные соседи уступили в последних своих матчах на групповой стадии
И если дружина Андрея Шевченко еще имеет шансы запрыгнуть в последний вагон уходящего в плей-офф поезда, то команда Станислава Черчесова отправляется домой.
Накануне
Россия — Дания — 1:4;
Финляндия — Бельгия — 0:3.
- Бельгия — 9;
- Дания — 3;
- Финляндия — 3;
- Россия — 3.
…и С:
Украина — Австрия — 0:1;
Северная Македония — Нидерланды — 0:3.
- Нидерланды — 9;
- Австрия — 6;
- Украина — 3;
- Северная Македония — 0.
Сегодня пройдет (начало в 22:00 по минскому времени) третий тур в группе D:
Хорватия — Шотландия;
Чехия — Англия.
- Чехия — 4;
- Англия — 4;
- Хорватия — 1;
- Шотландия — 1.