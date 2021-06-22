Евро-2020. Украина имеет шансы остаться, Россия едет домой

/ Спорт
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Наши южные и восточные соседи уступили в последних своих матчах на групповой стадии чемпионата Европы по футболу.

И если дружина Андрея Шевченко еще имеет шансы запрыгнуть в последний вагон уходящего в плей-офф поезда, то команда Станислава Черчесова отправляется домой.

Накануне заключительные встречи прошли в квартетах В…

Россия — Дания — 1:4;

Финляндия — Бельгия — 0:3.

  1. Бельгия — 9;
  2. Дания — 3;
  3. Финляндия — 3;
  4. Россия — 3.

…и С:

Украина — Австрия — 0:1;

Северная Македония — Нидерланды — 0:3.

  1. Нидерланды — 9;
  2. Австрия — 6;
  3. Украина — 3;
  4. Северная Македония — 0.

Сегодня пройдет (начало в 22:00 по минскому времени) третий тур в группе D:

Хорватия — Шотландия;

Чехия — Англия.

  1. Чехия — 4;
  2. Англия — 4;
  3. Хорватия — 1;
  4. Шотландия — 1.

 

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Сюжет: ЕВРО-2020
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Тэги: Евро-2020

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