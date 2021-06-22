Канал RTVI планирует возобновить трансляцию в Беларуси к концу года

Министерство информации 21 июня приняло решение отказать российскому международному телеканалу RTVI в выдаче нового разрешения на распространение в Беларуси.

«Основанием для отказа стало несоответствие действительности сведений, указанных в заявлении, поданном оператором электросвязи», — говорится в пояснении на сайте Мининформа.

Срок действия текущего разрешения на вещание RTVI в Беларуси истекает 27 июня.

Мининформ не уточняет, какой именно оператор подал неверные сведения, послужившие основанием для подобного решения. По данным Министерства связи и информатизации, на 1 апреля в стране было зарегистрировано 188 операторов электросвязи.

Пресс-служба RTVI в комментарии РБК сообщила, что вещание в Беларуси с 27 июня «будет приостановлено по ряду технических причин». «Канал планирует вернуться в эфир к концу 2021 года», — отметили в RTVI, однако конкретную дату возобновления трансляции не назвали.

Российский международный информационно-развлекательный телеканал RTVI базируется в Нью-Йорке. Его транслируют более 200 операторов в более чем 50 странах, включая США, Канаду, Израиль, государства ЕС и постсоветского пространства. Придерживается плюрализма мнений в эфире.