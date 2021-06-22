Глава МИД Эстонии: белорусский режим стал опасным не только для своего народа, но и для граждан ЕС

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Для достижения максимального эффекта шагов Евросоюза в отношении Беларуси важно, чтобы они согласовывались с США, Канадой, Великобританией и другими единомышленниками, заявила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс, которая 21 июня участвовала в заседании Совета глав МИД ЕС.

Фото с сайта stolitsa.ee

«Как показал захват государством самолета Ryanair месяц назад и арест оппозиционного журналиста, который был на его борту, белорусский режим стал опасным не только для своего собственного народа, но и для граждан Европейского союза, — цитирует министра сайт эстонского внешнеполитического ведомства. — Применяемые меры принуждения направлены конкретно против режима Александра Лукашенко и его соратников, которые долгое время нарушают права человека».

«Мы, безусловно, должны продолжать поддерживать белорусское гражданское общество в его стремлении к демократии, об этом мы говорили перед советом на встрече со Светланой Тихановской. В этом плане есть хорошие возможности, например стипендии студентам, которые не могут продолжать учебу в Беларуси, психологическая помощь жертвам режима или поддержка независимых журналистов», — сказала Лийметс.

Как сообщалось, 21 июня Совет ЕС одобрил четвертый пакет санкций в отношении Беларуси. В новом списке 78 физических и восемь юридических лиц.

 

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Тэги: Беларусь-Эстония санкции против режима Лукашенко Персона: Эва-Мария Лийметс

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