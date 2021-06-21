В Турции отменят комендантский час с 1 июля

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об отмене ряда ограничений, введенных в стране на фоне пандемии коронавируса.

В частности, в Турции будет отменен комендантский час, действующий в будни после 22:00, а также воскресный локдаун. Кроме того, с 1 июля снимут ограничения на междугородние поездки и проезд в городском общественном транспорте. Меры вступят в силу 1 июля, сообщает газета Hurriyet.

Максимальный суточный прирост заболевших коронавирусом (более 60 тысяч человек) зафиксировали в Турции в апреле текущего года. Впоследствии власти республики ввели сперва частичные ограничения, а затем локдаун на две недели. В конце мая был введен комендантский час, действующий с 22:00 до 05:00 с понедельника по субботу, а также весь день в воскресенье.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Турции выявлено 5 370 299 случаев заражений коронавирусом. Умерли 49 185 человек.
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Тэги: Турция комендантский час Персона: Реджеп Тайип Эрдоган Город: Стамбул

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