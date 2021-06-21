Санкции против режима Лукашенко ударили по российскому бизнесу

Санкции ЕС против режима Лукашенко ударили по российскому бизнесу. Котировки акций сети магазинов электроники «М.Видео» снизились на 4,5%, сообщается на сайте Московской биржи 21 июня.

Фото: togliatti.atrium-parkhouse.ru

Падение произошло на фоне сообщения Евросоюза о введении новых санкций в отношении белорусских физических и юридических лиц. Под ограничения также попал владелец «М.Видео» россиянин Михаил Гуцериев.

Гуцериев известен в качестве бизнес-партнера Минска в нефтяной отрасли. Бизнесмен владеет нефтяной компанией «Русснефть».

Поводом для санкций стали нарушение прав человека, а также принудительная посадка самолета ирландской Ryanair в аэропорту Минска 23 мая.