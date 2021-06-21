Белорусские баскетболистки сыграют со шведками за выход в полуфинал ЧЕ

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Женская сборная Швеции победила соперниц из Италии со счетом 64:46 и повторно сыграет с Беларусью 23 июня.

Источник: belarus.basketball

На групповом этапе белорусские баскетболистки разгромили шведок с разницей в 24 очка — 78:54. Ранее наши спортсменки победили действующих чемпионок Европы испанок — 53:51 и уступили словачкам — 54:58.

На прошлом чемпионате Европы два года назад сборная Беларуси не сумела преодолеть групповой этап. Лучшим достижением белорусских баскетболисток стало 3-е место в 2007 году.
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Тэги: Беларусь-Швеция

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