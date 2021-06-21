Заводчанин создал коррупционную схему на минском предприятии

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Работник одного из минских заводов оказался причастен к хищению путем злоупотребления служебными полномочиями, сообщили в столичной милиции.

Фото: pixabay.com

По данным правоохранителей, 45-летний работник целенаправленно завышал стоимость предложений участников тендера на запчасти для ремонта заводского оборудования и обеспечивал победу знакомому 56-летнему индивидуальному предпринимателю. Впоследствии на сумму завышенной наценки похищалась продукция завода. Деньги от ее продажи мужчины делили между собой, присвоив таким образом почти 10 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями.
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Тэги: коррупция кража

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