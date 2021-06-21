Лидера Gods Tower приговорили к тремя годам ограничения свободы

Суд Центрального района Гомеля (судья Сергей Карманович) 21 июня приговорил к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа («химия») солиста местной группы Gods Tower Владислава Новожилова. Его обвинили по статье 369 Уголовного кодекса (публичное оскорбление представителя власти) и дали максимально возможное наказание.

Речь идет о комментарии «Этот соловей — крайне глупый боров», который Новожилов оставил под видеороликом в YouTube. Ролик касался встречи 16 августа 2020 года на открытой площадке председателя облисполкома Геннадия Cоловья с гражданами, которые задавали ему вопросы об итогах выборов, действиях силовиков и гибели жителя Гомеля Александра Вихора.

Потерпевший председатель облисполкома в суд не являлся «из-за служебной занятости».

Музыкант не отрицал, что оставил комментарий, но заявлял, что сделал это на эмоциях и не считает его оскорбительным.

По его словам, в Гомеле 12 августа после задержания ОМОНом погиб Александр Вихор, и музыкант ждал от власти реакции на трагическое событие. «До этого я читал Салтыкова-Щедрина, и, не услышав от представителя власти внятных ответов на вопросы граждан, написал такой комментарий. Он литературный, по аналогии с чиновниками из произведений Салтыкова-Щедрина. Это обобщенный образ чиновника. Я не имел намерения оскорблять председателя облисполкома. Это было мое мнение, а не оскорбление. Ведь если я хочу кого-то оскорбить, я не использую литературные образы», — заявил в суде музыкант.

Сотрудница прокуратуры посчитала, что обвинение доказано, и попросила наказать Новожилова ограничением свободы на три года.

В свою очередь адвокат просила учесть, что у музыканта есть несовершеннолетние дети, и применить наказание в виде штрафа или «домашней химии».