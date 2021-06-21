А1 Xplore Music от Deezer ищет композитора для музыкальных проектов

А1 Xplore Music от Deezer объявил поиск композитора, который будет писать оригинальную музыку специально для проектов А1. Заявки принимаются до 10 июля. Выбранные авторы смогут предложить собственную музыкальную концепцию, которая поможет проектам А1 зазвучать по-новому.

Чтобы предложить свою кандидатуру, нужно просто заполнить анкету , выбрать в ней одно из двух тестовых заданий и выслать его к указанному сроку. Также можно прикрепить портфолио, но его наличие необязательно — поэтому шанс присоединиться к команде А1 Xplore Music от Deezer есть у каждого автора независимо от опыта.

«Имея в портфеле кобрендинговый музыкальный продукт A1 Xplore Music от Deezer, мы планируем активно развивать это направление деятельности компании, в том числе в формате сотрудничества с композиторами, артистами, аранжировщиками, чьи произведения появятся на платформе, и надеемся на отклик со стороны музыкального коммьюнити Беларуси и его активную вовлеченность», — прокомментировал запуск конкурса заместитель генерального директора компании А1 по цифровым платформам и контенту Антон Бладик.

Проекты, онлайн-шоу, турниры и трансляции — всё это будет сопровождаться авторским аудиоконтентом, который добавят в медиатеку официального аккаунта A1 Xplore Music от Deezer.