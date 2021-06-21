Минюст начал мониторинг деятельности Белорусской ассоциации журналистов

Министерство юстиции начало мониторинг деятельности общественного объединения «Белорусская ассоциация журналистов». Письмо с соответствующим уведомлением пришло на адрес организации 21 июня, сообщает пресс-служба БАЖ.

Отмечается, что ассоциация должна представить в управление по вопросам деятельности некоммерческих организаций Минюста «тысячи документов за период с 1 января 2018 года и по сей день».

«Среди того, что предлагается представить в Минюст, — списки членов журналистского объединения, заявления на вступление в БАЖ, протоколы заседаний выборных органов, все входящие и исходящие письма за это время, вся финансовая документация и многое другое, — сообщает пресс-служба организации. — Примечательно, что запрос Министерства юстиции датирован 9 июня, но был получен организацией только сегодня. И уже сегодня было предложено подать документы. Сейчас представитель Минюста сообщил, что документы БАЖ в ведомстве ждут до утра среды, 23 июня».

В ассоциации подчеркнули, что все 25 лет существования БАЖ «строго придерживалось законодательства в своей ежедневной работе и делопроизводстве». Вместе с тем предоставить огромный перечень документов в течение двух дней «просто нереально», считают в журналистской организации, так как часть документов до сих пор находится в Следственном комитете — их забрали после обыска в офисе 16 февраля.

В связи с этим БАЖ направила жалобу на имя министра юстиции с просьбой о разумных сроках для предоставления документов.