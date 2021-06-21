Совет ЕС принял четвертый пакет санкций в отношении Беларуси

Сегодня Совет Евросоюза на своем заседании в Люксембурге принял четвертый пакет санкций в отношении Беларуси.

Это корреспонденту DW подтвердил источник в структурах ЕС.

Список лиц, предприятий и компаний будет опубликован в этот же день, после чего ограничения сразу же вступят в силу.

«Сегодня ЕС посылает еще один сильный сигнал поддержки народу Беларуси, вводя дальнейшие ограничительные меры», — заявил глава Европейского совета Шарль Мишель на своей странице в «Твиттере».

«Наше послание режиму не может быть неправильно понято, — отметил Мишель. — Освободите всех политических заключенных. Прекратите дальнейшие репрессии. Начните инклюзивный национальный диалог».