Белорусские власти прекратили работу советника ООН по правам человека в Минске

Белорусские власти прекратили работу старшего советника по правам человека в представительстве ООН в Минске, сообщила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, выступая 21 июня на открытии 47-й сессии ООН по правам человека в Женеве.

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По словам Бачелет (текст ее выступления опубликован на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека), присутствие советника по правам человека в представительстве ООН в Минске было «важной точкой для взаимодействия и окном для сотрудничества».

«Я сожалею, что правительство решило прекратить работу нашего старшего советника по правам человека в Минске», — сказала Бачелет.

В своем выступлении она также отметила, что ситуация в Беларуси «продолжает ухудшаться из-за серьезных ограничений гражданского пространства, включая права на свободу выражения мнений, мирных собраний и ассоциаций». Бачелет подчеркнула, что власти предпринимают рейды против гражданского общества и независимых СМИ, правозащитники и журналисты также преследуются в судебном порядке.

«Мы продолжаем получать многочисленные сообщения о произвольных арестах и задержаниях, пытках и жестоком обращении», — сказала Бачелет.

Должность старшего советника по правам человека в представительстве ООН в Минске была введена с июля 2018 года.

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