В Беларуси люди продолжают умирать от COVID-19

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За минувшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 475 случаев COVID-19, скончались 9 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 267 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

Фото pixabay.com

В последний раз суточная заболеваемость менее 500 зараженных фиксировалась 9 октября прошлого года. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 411.153, выздоровело 404.025 человек. Умерло 3.053 пациента с диагностированной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 10.518 тестов на коронавирус (днем ранее 17.200). С начала эпидемии сделан 6.655.621 тест.

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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